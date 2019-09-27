澎湖國際鐵人三項賽 29日登場挑戰

（中央社澎湖縣27日電）2019 IRONMAN Taiwan澎湖國際鐵人三項賽29日在澎湖本島展開，共有來自29個國家地區近700名好手參加，其中日本有200人，聲勢最為浩大，勢在奪標。

2019 IRONMAN Taiwan澎湖國際鐵人三項賽，今天由台灣鐵人公司董事長林澤浩與縣府教育處長蘇啟昌等人宣佈29日正式登場，今年共計有男女選手近700人參加，並已分別抵澎展開賽前練習，其中國外與國內選手都在300多人，比賽全程最長達17個小時。

台灣鐵人公司董事長林澤浩表示，長年在國外參加鐵人三項，並積極在國內尋找最適合的賽場，其中澎湖是最適合舉辦的地點，因而在澎湖舉辦第4屆IRONMAN Taiwan澎湖國際鐵人三項賽，同時考量澎湖的颱風季節，明年起鐵人三項將改至4月舉辦。

澎湖縣政府表示，2019IRONMAN TAIWAN國際鐵人三項賽，今年第4年與台灣耐力運動協會辦理，包括游泳3.8公里，自行車180公里和路跑42.2公里，共計226公里，29日清晨6時在馬公嵵裡海水浴場開賽，全部賽事至晚上11時關門；也是所有參賽選手們，今年10月在夏威夷科納島舉行的IRONMAN世界錦標賽最佳前哨站。

台灣鐵人公司表示，IRONMAN Taiwan澎湖國際鐵人三項賽，自105年起移師到適合運動觀光的澎湖島嶼舉行，今年是邁入第4年，最近連續3年在全球鐵人票選中，獲得「隔年最想來參加賽事」前3名，儼已成為亞太區最具指標性的國際級鐵人賽事場域。（編輯：方沛清）1080927