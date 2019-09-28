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張志豪三壘打減產直呼老了 沒送回彭政閔最懊惱

最新更新：2019/09/28 22:16
中職中信兄弟隊28日在台中洲際球場與富邦悍將隊交手，兄弟隊張志豪單場敲出2安，打下2分打點，本季第2支三壘打也出爐。中央社記者張新偉台中攝　108年9月28日
中職中信兄弟隊28日在台中洲際球場與富邦悍將隊交手，兄弟隊張志豪單場敲出2安，打下2分打點，本季第2支三壘打也出爐。中央社記者張新偉台中攝　108年9月28日

（中央社記者謝靜雯台中28日電）中職中信兄弟隊張志豪今天單場2安2打點，本季第2支三壘打出爐，張志豪開玩笑說，「老了要打三壘打真的比較難」，但今天最懊惱的是3局沒把彭政閔送回本壘。

中信兄弟隊與富邦悍將隊27日起在洲際棒球場打3連戰，為下半季爭冠關鍵系列賽，兄弟隊連贏兩場比賽，今天賽後下半季封王魔術數字降至1（M1），明天比賽只要不輸（贏球或和局），就可以順利拋下封王彩帶。

今天比賽3局打完兩隊2比2平手，兄弟隊進攻兩人出局時，彭政閔敲出二壘打，張志豪打擊機會沒能送回分數，兄弟4局靠著王勝偉適時安打送回超前分，張志豪6局敲出三壘打，7局關鍵內野安打，幫助球隊多添2分保險分，兄弟以5比2獲勝。

張志豪生涯單季最多敲出10支三壘打，是中華職棒最會打三壘打的男人，目前生涯63支三壘打是聯盟紀錄，但近年三壘打產量減少，今年球季尾聲，才敲出本季第2支三壘打；他表示有給自己設下三壘打的目標，但是隨著年紀越來越大，想打三壘打變得不容易。

至於7局關鍵內野安打，張志豪表示，林智勝在場邊有提醒自己，好球進壘再出棒攻擊，「我們領先1分、壓力在對手那邊」；今天雖然敲出三壘打，也有2安2打點好表現，但3局沒能將彭政閔送回本壘，張志豪直呼：「很懊惱」。（編輯：吳協昌）1080928

中職中信兄弟隊28日在台中洲際球場與富邦悍將隊交手，兄弟張志豪（中）單場2安2打點，本季第2支三壘打出爐，張志豪開玩笑說，「老了要打三壘打真的比較難」。中央社記者張新偉攝　108年9月28日
中職中信兄弟隊28日在台中洲際球場與富邦悍將隊交手，兄弟張志豪（中）單場2安2打點，本季第2支三壘打出爐，張志豪開玩笑說，「老了要打三壘打真的比較難」。中央社記者張新偉攝　108年9月28日
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