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周天成曾陷低潮 體悟解決問題需找對鑰匙

最新更新：2019/10/01 17:41
合作金庫銀行1日在台北舉行新款信用卡上市記者會，董事長雷仲達（中）出席，並邀請台灣羽球一哥周天成（左）、台灣桌球小將林昀儒（右）等人站台。中央社記者黃巧雯攝　108年10月1日
合作金庫銀行1日在台北舉行新款信用卡上市記者會，董事長雷仲達（中）出席，並邀請台灣羽球一哥周天成（左）、台灣桌球小將林昀儒（右）等人站台。中央社記者黃巧雯攝　108年10月1日

（中央社記者記者黃巧雯台北1日電）台灣羽球一哥周天成過去也曾陷入連敗低潮，他今天表示，經檢討才發現自己沒有解決真正的問題，並巧妙比喻鑰匙插入不一樣鑰匙孔，永遠都打不開，因此必須要找到正確方法。

合作金庫今天舉行「活力商務御璽卡」記者會，董事長雷仲達出席，並邀請周天成、台灣桌球小將林昀儒等人站台。

周天成上週在南韓羽球公開賽決賽，最終以19比21、17比21不敵當今世界排名第一的日本名將桃田賢斗，無緣衛冕，他考量颱風接下來往南韓移動，因此更改機票行程，9月29日決賽結束當天就立刻返台。

儘管衛冕失利，但周天成不因此灰心，他表示，比賽過程設定戰術都有發揮，也有額外收穫，像是找到新的打法，可作為以後訓練參考。

談到與世界球王桃田賢斗交手，周天成認為，由於桃田球路變化多，因此與對方比賽，不是身體累，反而是精神比較累，且必須思考更多，否則分數很快就會被拉開。

一路走到世界排名第2，周天成不諱言也曾陷入連敗低潮，他提到，2014年那年比賽一直輸，一度10連敗，當時思考著哪邊沒有做好，後來才發現自己沒有解決真正的問題，「好像一個鑰匙，插入不一樣鑰匙孔，永遠都會打不開，你必須要找到正確方法」。

藉由那次連敗，周天成體悟出新道理，必須要找到正確方法，而不是只有努力，因為努力的人很多，他也認為，不一定要練到筋疲力盡才是訓練，訓練必須要有重點。

為了爭取奧運資格，周天成5月起積極參加奧運積分賽，面對密集賽事，將以賽代訓，並顧好健康，才能有拚戰資格。

周天成期許自己，能增強實力，並強調不去看排名，「因為打奧運是靠實力，不是靠排名」。

周天成接下來將參加10月15日開打的丹麥羽球公開賽，預計11日出發，而他首戰的對手將是中國選手陸光祖。（編輯：屈享平）1081001

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