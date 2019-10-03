統一獅蘇智傑入選亞錦賽和12強 都有意願參賽

（中央社記者楊啟芳新北3日電）亞洲棒球錦標賽中華隊名單今天出爐，統一獅蘇智傑入選，亞錦賽及11月初的世界12強賽都是國手，雖然獅隊還在與棒協溝通，不過蘇智傑說，「打亞錦賽可以當作12強之前的調整」。

中華職棒1日公布12強中華隊28人名單，獅隊有蘇智傑和捕手林祐樂入選，今天棒協公布將於14日開打的亞錦賽24人名單，蘇智傑也有入選，因此例行賽結束後，蘇智傑接連要打亞錦賽及12強賽。

蘇智傑的經紀公司表示，為了中華隊及選手本人好，獅隊球團立場是希望他能挑一個比較重要的比賽打，方便調整身體，目前球團已經在和棒協協調中。

蘇智傑則指出，今天才知道自己入選亞錦賽，他說：「心情上還好，因為國際賽張力較大，要告訴自己維持平常心，由於12強之前沒有比賽，可能張力一來容易緊張，打亞錦賽算是調整，不會讓自己落差太大。」

加上今天先發打開路先鋒、指定打擊，蘇智傑本季全勤出賽120場，目前敲出124支安打，包含27發全壘打，跑出21次盜壘，成為隊史首名達成「20-20」紀錄的選手，打擊率2成82。

例行賽全勤出賽，加上接下來有可能要打2個國際賽事，蘇智傑表示，「身體狀況還可以，雖然例行賽過程中一定會有疲勞，但知道怎麼調整自己身體，到現在還OK」。

另外，入選亞錦賽的富邦悍將投手陳仕朋，目前球團還在與棒協溝通中。陳仕朋本季投了124局，已超出季初教練團設定。悍將總教練陳連宏說，若球隊答應讓陳仕朋出賽，會跟中華隊總教練李盈南溝通出賽原則。

陳仕朋則說：「能入選就是肯定，會跟例行賽一樣，拿出最好的表現，身體狀況還好，球季中雖然一度有疲勞狀況，經過調整後目前還可以。」（編輯：張芷瑄）1081003