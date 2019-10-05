國際木球公開賽馬祖競技 台灣選手稱王封后

2019台灣國際木球公開賽在馬祖，5日賽事圓滿落幕，出身澎湖的台灣好手李彥廷（左2）勇奪男子個人組冠軍。（連江縣政府提供）中央社 108年10月5日

（中央社馬祖5日電）2019台灣國際木球公開賽3日起在馬祖舉行，今日賽事圓滿結束。台灣選手李彥廷獲得男子個人組第一名，女子個人則由台灣選手王美琳封后。

台灣國際木球公開賽今年移師馬祖舉辦，來自丹麥、香港、印尼、印度、日本、肯亞、南韓、馬來西亞、阿曼、巴基斯坦、泰國、新加坡、烏干達、辛巴威及台灣等，近180名選手同場較勁，其中包括世界木球排名第一男女選手印尼球王Ahris Sumariyanto，與香港選手吳麗玲。

來自澎湖的選手李彥廷，年紀輕輕已是國內外各木球比賽常勝軍，在男子個人球道賽中，擊敗世界排名第一的印尼球王Ahris，勇奪分組冠軍；女子組冠軍是來自台北護理健康大學的王美琳，過去多次獲得國內木球比賽金牌，今年在馬祖再次摘下后冠。

國際木球總會、中華民國木球協會理事長翁明輝表示，去年11月初曾在馬祖舉辦翁祿壽盃全國木球賽，肯定連江縣推廣木球運動不遺餘力，今年和連江縣政府合辦大型國際賽事，讓世界各國選手到馬祖揮桿競技，同時欣賞美麗馬祖。（編輯：方沛清）1081005

2019台灣國際木球公開賽3日起在馬祖舉行，各國選手齊聚競技，5日比賽圓滿落幕，參賽選手們一同合影留念。（連江縣政府提供）中央社 108年10月5日