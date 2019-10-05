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世界盃橄欖球賽日本3連勝 朝晉級8強邁進

最新更新：2019/10/05 21:19
第9屆世界盃橄欖球賽地主日本隊5日以38：19贏薩摩亞，達成3連勝，隊員場內擁抱慶祝，全場觀眾也熱情起身歡呼。（共同社提供）
第9屆世界盃橄欖球賽地主日本隊5日以38：19贏薩摩亞，達成3連勝，隊員場內擁抱慶祝，全場觀眾也熱情起身歡呼。（共同社提供）
日本隊（紅白球衣者）對上世界排名第15的薩摩亞，結果以38：19奪勝。（共同社提供）
日本隊（紅白球衣者）對上世界排名第15的薩摩亞，結果以38：19奪勝。（共同社提供）

（中央社記者楊明珠東京5日專電）第9屆世界盃橄欖球賽正在日本舉行，日本隊繼打敗俄羅斯、奪冠預備軍愛爾蘭隊之後，今天以38：19贏薩摩亞，達成3連勝，離晉級8強的目標前進一大步。

由日本主辦的2019第9屆世界盃橄欖球賽（Rugby World Cup 2019）集結全球20強國家，爭奪4年一度橄欖球界最高榮耀。這是首度由亞洲國家舉行的世界盃橄欖球賽。

A組預賽世界排名第8的日本隊今晚7時半（台灣時間6時半）在愛知縣豐田球場對上世界排名第15的薩摩亞，結果以38：19奪勝，達成3連勝，朝晉級8強的目標邁進。

本月13日，日本隊在預賽最後一戰將對上世界排名第9的蘇格蘭隊，是否寫下歷史新頁，備受注目。（編輯：馮昭）1081005

日本隊選手福岡堅樹（前）抱球奔馳。（共同社提供）
日本隊選手福岡堅樹（前）抱球奔馳。（共同社提供）
場外收看直播比賽的日本球迷高興慶賀球隊獲勝。（共同社提供）
場外收看直播比賽的日本球迷高興慶賀球隊獲勝。（共同社提供）
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