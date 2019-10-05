朱育賢走過低潮更成長 首度當國手還無法想像

（中央社記者楊啟芳桃園5日電）Lamigo桃猿朱育賢本季奪安打王、全壘打王，不過下半季經歷低潮，一度給自己沉重壓力，但也因此成長很多；對於人生首度入選國家隊，他則說，現在還沒有辦法想像國際賽的氛圍。

朱育賢上半季成績突出，雖然下半季一度遇到瓶頸，不過還是維持一定水準，本季出賽118場，以159支安打、30發全壘打，奪下安打王及全壘打王；105分打點僅次於林益全，打擊率3成47。

回顧整年球季，朱育賢表示，「有好的、有不好的，今年都遇到了，之後會更放開心去接受，去做調整和面對。」朱育賢指出，雖然球季前面成績還不錯，但後面狀況愈來愈不好，這樣的經驗對往後球季很有幫助。

對於遇到低潮，朱育賢坦言：「其實到後來還是沒有辦法去接受、改進，一直想說要想盡辦法趕快跳出來，但無形中給自己的壓力太沉重了。」不過朱育賢誓言，走過低潮之後就是自己的經驗，希望未來能更強壯，成為更好的選手。

朱育賢說：「過了這個球季，我覺得自己還很菜，還有很多進步空間。」他認為，學長們像是林泓育、郭嚴文、陳俊秀打不好還是很正面，「狀況不好時用什麼方式幫助球隊，但其實這很難，沒有正確答案，也還在摸索。」

朱育賢指出，現在很多學長能幫助自己，但再過不久就要成為球隊中生代，「之後希望自己可以發揮經驗，幫助學弟，讓他們趕快走出來，這就是經驗傳承。」

中職公布世界12強賽中華隊28人名單，扣除掉交流賽，朱育賢人生第一次入選中華隊，他說：「名單宣布時滿開心的，真的進中華隊了，學生時期有想要去達到過。」

不過朱育賢表示，眼前還是要把狀況調整好，把Lamigo最後一次總冠軍賽完成，並有一個好結果，「之後再去想（12強），畢竟我沒有國際賽經驗，沒辦法去想像心情，可能要到比賽開始後，才會有『哇，原來這就是國際賽』的感覺。」（編輯：吳協昌）1081005