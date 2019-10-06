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樂天宋家豪季後賽連兩戰無失分 軟銀扳平戰局

最新更新：2019/10/06 16:42

（中央社記者謝靜雯台北6日電）日本職棒太平洋聯盟季後賽首輪，樂天隊台灣投手宋家豪連兩天上場，今天與軟銀比賽7局登板中繼，投1局飆2K無失分，最快球速154公里，樂天4比6吞敗，目前兩隊各拿1勝、扳平戰局。

日職季後賽首輪昨天開打，太平洋聯盟例行賽排名第2名的軟銀隊與第3名樂天隊先交手，昨天首戰樂天隊以5比3搶勝，今天第2戰，軟銀隊沒有退路。

樂天隊今天首局先馳得點，軟銀隊首局下半靠著柳田悠岐陽春砲扳平比數，樂天隊3局淺村榮斗也開轟，陽春砲幫助球隊要回領先。

軟銀隊3局下半再起攻勢，2人出局後先選到保送，再靠著柳田悠岐二壘打送回追平分，德斯潘耶（Alfredo Despaigne）開轟，2分砲超前比分；樂天隊4局上半靠著接連安打、保送再添2分，以4比4扳平比數。

軟銀隊4局下半福田秀平全壘打再度超前比分，5局2人出局後接連2支安打，多添1分保險分、奠定勝基。

今天比賽6局打完樂天隊4比6落後，宋家豪7局下半接手中繼，讓接連讓打者敲出左外野方向飛球、三振，2人出局後接連被敲2支安打，接著三振抓到該局第3個出局數、沒有失分。

宋家豪昨天首戰登板讓對手3上3下，飆出2次三振，今天中繼1局被敲2支安打，投出2次三振，季後賽連兩場出賽無失分；樂天隊比賽後半段無力追分、吞下敗戰，3戰2勝制季後賽首輪目前兩隊各拿1勝、扳平戰局。（編輯：林沂鋒）1081006

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