世沙運新興項目鐵人兩項 張綺文：目標前8

（中央社記者龍柏安台北7日電）個頭嬌小、長相可愛的張綺文，是第1屆世界沙灘運動會中華隊鐵人兩項國手，靠著游泳在體壇「出道」的她，高三時運動生涯轉了個彎，沒想到此後她的世界變得更廣闊。

2019世界沙灘運動會，將於12日至16日，在卡達杜哈舉行，台灣派隊征戰包括鐵人水陸兩項、運動攀登與空手道等3個運動項目，共有5名選手參加，今天在體育署舉行授旗典禮，替即將出征的國手們加油打氣。

張綺文從小練游泳，國中時還曾拿過全國中等學校運動會第6名的好成績，不過高中時隔壁座位的同學，則是主攻鐵人三項，她在好奇之餘，也鼓起勇氣嘗試。

去年雅加達—巨港亞運，張綺文更是首度披上中華隊戰袍，代表台灣出征，最後她在亞運拿下第10名的佳績，這次遠征卡達參加世沙運，目標放在前8。

有別於正規鐵人三項比賽，世沙運的鐵人賽「縮水」成兩項，只剩跑步和游泳，且比賽順序也和鐵人三項完全不同，張綺文說：「鐵人三項跑步是最後一個，不過兩項是先跑才游。」

比賽順序顛倒，對張綺文來說有好也有壞，「以前到最後一項跑步，都已經沒什麼力了，先跑的好處是可以體力比較飽，不過我擔心身體熱開後一下水，肌肉都縮起來。」

出征在即，個性大而化之的張綺文，揮揮手表示她決定不去多想、甚至擬定比賽策略，她爽朗地笑說：「反正跑就對了。」（編輯：屈享平）1081007