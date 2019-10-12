有望中職總冠軍賽第2戰先發 尼克斯：現在很有力

（中央社記者楊啟芳桃園12日電）中華職棒總冠軍賽今天開打，明天第2戰先發投手雙方球團尚未公布，不過Lamigo桃猿有機會是洋投尼克斯，雖然尼克斯季末狀況不佳，但他今天說，已做了充分休息，現在非常有力。

總冠軍賽首戰桃猿派出李茲先發，明天則有可能是尼克斯，他表示，總冠軍賽和季賽沒有太大差別，還是會維持規律的做法，多去看之前比賽的影帶和資料。

尼克斯例行賽後段狀況較不穩，最近8場比賽都有失分，總計今年出賽29場都是先發，拿下11勝9敗，防禦率3.86。尼克斯指出，「要投滿一整季確實不容易，尤其今年投球局數又比去年多」。

不過尼克斯表示，最近為了備戰總冠軍賽，做了充分休息，例行賽結束前3個星期都在治療、休息，僅於8日有進牛棚丟過一次球，近2天則是輕鬆丟，他說：「目前感覺非常有力。」

尼克斯本季對戰中信兄弟共12場比賽，對戰防禦率3.75，拿下5勝4敗，其中黃鈞聲對尼克斯打擊率高達4成40，吳東融也有4成38，另外岳東華、王勝偉、彭政閔都有3成以上。

談到兄弟打線，尼克斯表示，「他們是很有競爭力的球隊，每個打者都很好，很會纏鬥，但不會因此特別改變投球策略」。

由於桃猿明年要將球隊轉賣給日本樂天企業，這次總冠軍賽將是最後一次，尼克斯說：「球季後段球隊做了很多道別標語，雖然我在這支球隊2年並不算長，但跟很多隊友建立情感，還是很感傷，也希望可以拿出好表現。」（編輯：張芷瑄）1081012