桃猿比賽前半段積極搶分是關鍵 王躍霖1打席勝投

2019中職總冠軍系列賽首戰12日在桃園棒球場開打，Lamigo桃猿隊9局上半5比5平手、2人出局滿壘時由王躍霖後援接手，順利守住失分危機，王躍霖振奮拉弓，球隊最後再靠著再見安奪勝，王躍霖也拿下勝投。中央社記者張新偉攝 108年10月12日

（中央社記者謝靜雯桃園12日電）中職總冠軍賽今天開打，Lamigo桃猿隊9局靠著廖健富代打再見安，以6比5擊敗中信兄弟隊搶下首勝，後援投手王躍霖1打席勝投，桃猿總教練洪一中說，比賽前半段積極搶分是關鍵。

中職總冠軍賽今天在桃園棒球場開打，湧入滿場2萬10名觀眾，Lamigo桃猿隊今天第2、3局積極搶分，攻下5分，是總教練洪一中認為的搶勝關鍵；洪一中表示，今天兩邊投手群都表現不錯，桃猿隊打線在比賽前半段能夠有效串聯，是最後可以順利拿勝的主因。

桃猿隊先發投手李茲7局優質先發，被敲7支安打，包括1發全壘打，失掉3分責失分，幫助球隊拿下關鍵勝利，李茲單場9次三振，為隊史總冠軍賽單場第2高紀錄，隊史單場最多三振紀錄為王溢正10次三振，李茲飆速157公里，刷新中職總冠軍賽最快球速紀錄。

洪一中透露，本來沒有預期李茲可以投完7局，7局時一度因是否要換投掙扎很久，牛棚準備的投手為黃子鵬，可以預期如果黃子鵬登板，兄弟會換上左打代打，「很開心李茲可以把7局吃完」。

桃猿隊今天9局上半5比5平手，2人出局滿壘時由王躍霖後援接手，三振詹子賢、守住失分危機，王躍霖振奮拉弓，球隊下半局靠著再見安拿勝，王躍霖拿下勝投，總冠軍賽投1打席拿下勝投，為史上第2人，前1人為2006年洋投魔銳。

今天賽後兩隊公布第2戰先發投手，兄弟隊派出本土投手廖乙忠先發，Lamigo桃猿隊則由洋投尼克斯掛帥；根據紀錄，中職總冠軍賽拿下前2勝的球隊，最後拿下年度總冠軍的機率為87.5%，而在桃猿隊隊史紀錄中，只要能在總冠軍賽搶下前2場，封王機率百分百。（編輯：張芷瑄）1081012