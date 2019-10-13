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世界盃橄欖球賽 日本出戰蘇格蘭照常舉行

最新更新：2019/10/13 11:04

（中央社東京13日綜合外電報導）日本受到颱風哈吉貝侵襲，災情慘重，不過，世界盃橄欖球賽主辦單位決定，今晚日本隊出戰蘇格蘭隊賽事照常舉行。這場比賽攸關日本隊能否達成隊史首度進軍8強的目標。

首度在亞洲舉辦的世界盃橄欖球賽（Rugby World Cup）9月20日在日本開幕，日本隊旗開得勝，以30比10擊敗俄羅斯隊；9月28日又大爆冷門，以19比12擊退世界排名第2的勁敵愛爾蘭隊；10月6日以38比19贏薩摩亞，獲開幕戰以來3連勝。

日本放送協會（NHK）報導，由於哈吉貝直撲關東地方，原先擔心這場攸關日本隊能否晉級8強的賽事不知是否如期舉行；不過，主辦單位已決定依照原先期程舉行賽事。

日本隊今晚只要至少與蘇格蘭打成平手，或是就算輪球也能靠獎勵積分有機會闖進8強。

日本隊目前持有2分獎勵積分（bonus point），只要今晚能滿足「4次以上的達陣」及「輸分在7分內」這兩項條件，就算敗給蘇格蘭也還是可以靠2分的獎勵積分晉級8強。

日本日刊體育報導，愛爾蘭隊在分組賽事已確定晉級8強，日本隊及蘇格蘭隊將爭搶最後一個晉級名額。

這場比賽將於日本時間晚間7時45分在橫濱國際綜合體育館舉行。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1081013

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