中職總冠軍賽第2戰 彭政閔先發打第3棒

中華職棒總冠軍賽13日在桃園棒球場進行第2戰，12日代打建功的彭政閔先發打第3棒，擔任指定打擊。中央社記者張新偉攝 108年10月13日

（中央社記者楊啟芳桃園13日電）中華職棒總冠軍賽今天在桃園棒球場進行第2戰，昨天代打建功的彭政閔先發打第3棒，擔任指定打擊，至於首戰因觸身球傷退的陳子豪沒有先發，不過傷勢無大礙，隨時準備代打。

中信兄弟昨天9局下被廖健富敲出再見安打，以5比6敗給Lamigo桃猿，輸掉總冠軍賽第一戰。兄弟今天派出本土投手廖乙忠先發，對戰桃猿先發洋投尼克斯。

兄弟打線部分，第3至第6棒更動，首戰代打建功敲出追平二壘安打的彭政閔，擔任先發第3棒、指定打擊；昨天原本第3棒的詹子賢改打第4棒、守左外野，第5棒則是右外野手岳東華，原本第4棒林智勝改打第6棒。

首戰陳子豪第9局時遭到陳禹勳觸身球打中膝蓋，當下退場休息，今天也沒有先發。不過兄弟總教練伯納賽前表示，「單純是參考對戰尼克斯的數據讓岳東華先發，陳子豪昨天被打到並無大礙，比賽中可以隨時準備好上場代打。」

兄弟昨天輸掉第1場比賽，伯納指出，季後賽選手壓力會比較大，難免比較緊繃，沒有辦法一如往常，不過也鼓勵球員要有信心，不要被昨晚輸球所影響。

將在15日舉行的第3戰，伯納表示，先發投手預定推出洋投萊福力擔任，至於第4場先發是否為另一名洋投赫猛，伯納則說：「要到時候才知道。」萊福力本季先發31場包含27先發，拿下10勝11敗，防禦率3.23，對戰桃猿防禦率則為4.79。（編輯：屈享平）1081013