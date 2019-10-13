慘遭凶猛擊倒 美拳手接受緊急腦部手術後仍昏迷

（中央社洛杉磯13日綜合外電報導）美國媒體報導，美國拳擊手戴伊（Patrick Day）昨晚在芝加哥比賽時，遭職業生涯未嘗敗績的強敵康維爾（Charles Conwell）凶猛擊倒送醫，因腦部重創緊急開刀後仍陷昏迷。

27歲的戴伊在拳擊擂台上不省人事，被人以擔架抬送至在溫徹斯特體育館（Wintrust Arena）外等候的救護車。賽事轉播業者DAZN指出，戴伊在救護車上抽搐，當他抵達醫院時需要接上呼吸管。

美國運動頻道ESPN報導，戴伊接受緊急腦部手術，並且陷入昏迷狀態，但ESPN未闡明是否為醫生誘發的人工昏迷。

關於戴伊頭部傷勢的細節並未公布，賽事承辦商Matchroom Boxing昨晚並未發出聲明，僅稱戴恩送至一家地方醫院。

康維爾則在他的社群網站推特（Twitter）帳號寫道：「請為派特（戴伊）祈禱。」康維爾是2016年美國奧運選手，主宰輕中量級拳賽。

今年6月，戴伊也曾在紐約拳賽中敗陣，對手是阿德梅斯（Carlos Adames）。戴伊自2013年開始職業生涯以來，戰績為17勝、4負、1平手。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1081013