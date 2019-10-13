陳晨威沒攔住彭政閔安打想建功 總冠軍賽敲首安

中職Lamigo桃猿隊陳晨威（圖）總冠軍賽初體驗，12日沒能攔住兄弟隊彭政閔敲出的追平比數二壘打，下個半局敲生涯總冠軍賽首安，替球隊跑回致勝分。圖為10月12日比賽畫面。中央社記者張新偉攝 108年10月13日

（中央社記者謝靜雯桃園13日電）中職Lamigo桃猿隊陳晨威總冠軍賽初體驗，昨天沒能攔住兄弟隊彭政閔敲出的追平比數二壘打，下個半局敲生涯總冠軍賽首安，替球隊跑回再見分；退役球星黃龍義特別給他守備叮嚀。

中職Lamigo桃猿隊此次總冠軍賽28人名單僅帶3名新面孔，野手陳晨威昨天生涯總冠軍賽首度亮相，先發守中外野、打第1棒，2局靠著失誤上壘，前4打席沒有安打表現。

昨天9局上半中信兄弟隊彭政閔敲出中外野方向二壘打，一棒送回2分、5比5扳平比數，下半局陳晨威率先安打上壘，靠著短打推進、接連保送、廖健富再見安，替球隊跑回致勝分。

陳晨威表示，9局上半沒能攔下彭政閔的長打，讓對手把比數扳平，下個半局身為首名打者，心裡想著要製造機會上壘，幫助球隊開啟攻勢，面對兄弟隊後援投手鄭凱文，設定好球帶攻擊，也得到好的結果。

中職生涯總冠軍賽首安出爐，陳晨威表示，沒有特別把球留下來；他也笑說，相信以後應該還會有很多機會可以在總冠軍賽打出安打。

桃猿隊今天開球嘉賓、前La New熊隊球員黃龍義為陳晨威大學隊教練，針對昨天9局陳晨威處理彭政閔的二壘打，黃龍義特別給陳晨威叮嚀和建議，「陳晨威的腿沒話說，但是守備還有很多地方可以更好」。（編輯：管中維）1081013