唐嘉鴻掉槓失誤 世錦賽單槓憾排第8

體操好手唐嘉鴻13日在2019世界體操錦標賽男子單槓決賽，意外發生掉槓失誤，最終以12.766分名列第8。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北13日電）資格賽排名第一，一度被視為有望拿下隊史首金的體操好手唐嘉鴻，今天在2019世界體操錦標賽男子單槓決賽，意外發生掉槓失誤，最終以12.766分名列第8。

2019世界體操錦標賽今天在德國斯圖加特進行最後一天的單項決賽，唐嘉鴻是台灣最後一名出賽選手，他在資格賽曾繳出總分14.933的高分，在199名參賽選手中排名第一，奪金機會濃厚。

由於中華體操代表隊今年在世錦賽順利取得明年東京奧運男子成隊奧運入場券，提前讓唐嘉鴻卸下包袱與壓力，這次單項決賽，他原打算放手一搏挑戰更高難度動作，甚至力拚台灣在世錦賽的首面金牌。

今天單槓決賽唐嘉鴻是第2名出賽選手，他的前半套動作都很流暢，不過他在騰空後雙臂交叉接槓時，卻沒能抓穩單槓，導致發生掉槓失誤，也打壞他的奪牌行情。

最終唐嘉鴻難度分僅拿到5.800分，執行分也只剩下6.966分，總和以12.766名列第8，只能期待明年東京奧運捲土重來。

來自巴西的名將馬利安諾（Arthur Mariano），以14.900分拿下金牌，克羅埃西亞名將舍比奇（Tin Srbic）以14.666奪銀，至於今年世錦賽全能銀牌得主、俄羅斯好手達拉洛揚（Artur Dalaloyan）則以14.533鍍銅。（編輯：管中維）1081013