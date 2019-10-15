SBL首屆洋將選秀 3隊選擇放棄有原因

（中央社記者黃巧雯台北15日電）首屆超級籃球聯賽（SBL）洋將選秀會今天登場，最終僅2隊出手，其餘台灣銀行、裕隆納智捷與桃園璞園皆放棄，除了已有物色洋將外，選秀會沒有合適人選也是原因之一。

SBL首屆洋將選秀會今天下午在晶宴會館民生館舉行，共有17名球員參與選秀，手握狀元籤的台銀以及第3、4順位的裕隆、璞園直接放棄指名，而第2、5順位九太科技、台灣啤酒各挑中塞森（Franklin Session）、巴克萊（Kentrell Barkley）。

台灣銀行先前觀護盃找來2名洋將密契爾（Charles Mitchell）、瓊斯（Matt Jones），這次選秀會選擇放棄指名，總教練陳國維表示，銀行業注重「誠信」，他今年帶兵也強調「信任」，2名洋將已與球隊練球一段時間，如果沒計畫更換洋將，但在選秀會卻選了其他洋將，除了沒有誠信可言，自己的良心也過意不去。

陳國維指出，密契爾與瓊斯這陣子與本土球員一起練球，全程配合教練團所開出訓練課表，他提到10幾年來第一次看到洋將配合度這麼高。

儘管放棄狀元籤，陳國維坦言，可能會對選秀會造成衝擊，但他和台銀都肯定體育署和籃協舉辦選秀會的用心，至少不用像以前看影片挑選洋將，風險很大，若未來有需要更換洋將，也可再從中挑選。

裕隆執行教練李啟億表示，這次主要想要找一大一小的洋將，大洋將鎖定中鋒，小洋將希望找能打1、2號位置的球員。

談到放棄指名的原因，李啟億解釋，選秀會原本相中塞森，但被九太選走，而選秀會中其他大洋將，也可能無法應付台啤洋將塞瑟夫（Igor Zaytsev）。

同樣放棄指名的璞園，現階段除了鎖定「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）外，也有意找先前效力台啤洋將愛德（Edvinas Seskus）回鍋，總教練麥班達表示，由於兩人身高合計符合規定，加上都曾打過SBL，能比較快進去狀況（編輯：吳協昌）。1081015