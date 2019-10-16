彭政閔扛兄弟4棒 桃猿朱育賢右側腹緊繃未先發

中華職棒總冠軍賽第4戰16日在台中洲際棒球場進行，中信兄弟隊彭政閔（圖）先發打第4棒，擔任指定打擊，主要是安排他對付左投多猛（Thomas Dorminy）。中央社記者張新偉攝 108年10月16日

（中央社記者楊啟芳台中16日電）中華職棒總冠軍賽第4戰今天將在洲際棒球場進行，中信兄弟彭政閔先發打第4棒，擔任指定打擊，主要安排他對付左投多猛；Lamigo桃猿朱育賢因右側腹緊繃，沒有先發。

桃猿昨天以8比4擊退兄弟，總冠軍賽取得2勝1敗優勢。第4戰中信兄弟開路先鋒為王威晨，之後依序為王勝偉、詹子賢、彭政閔、林智勝、陳子豪、張志豪、高宇杰、岳東華，先發投手為楊志龍。

兄弟總教練伯納表示，由於桃猿先發投手為左投多猛，彭政閔對左投非常得心應手，安排他打第4棒。伯納說：「恰恰壘上有人時能準確擊球，把跑者送回來，相信他做得到。」

Lamigo桃猿則是由陳晨威擔任開路先鋒，再來為林立、廖健富、林泓育、陳俊秀、郭嚴文、藍寅倫、林承飛、余德龍，先發投手為多猛。

主力選手朱育賢昨天2局上打擊完不舒服，下個半局就退場，今天也沒有先發。桃猿防護員表示，朱育賢是右側腹緊繃，沒有到拉傷的程度，但保險起見先休兵一天，以治療為主，因為這種狀況如果嚴重的話，打擊、守備都會有影響。（編輯：張雅淨）1081016