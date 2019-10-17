桃猿聽牌後奪冠機率高 兄弟盼再創奇蹟

（中央社記者楊啟芳台中17日電）中華職棒總冠軍賽今天將進行第5戰，目前Lamigo桃猿取得3勝1敗聽牌優勢，中職歷史上有86%機率能拿下冠軍，不過中信兄弟曾在彭政閔新人年2001年時，創下逆轉勝的奇蹟。

Lamigo桃猿昨天以15比8擊退中信兄弟，總冠軍系列戰取得3勝1敗優勢，順利聽牌。總冠軍賽今天在洲際棒球場進行第5戰，桃猿有機會拋下彩帶，完成隊史首次3連霸，此戰派出洋投尼克斯先發，兄弟則是紐維拉。

尼克斯曾在第2戰先發，不過當時一開賽就遇到亂流，僅解決1個人次，被敲6支安打，投2次保送，狂失8分退場，總冠軍賽防禦率為216.00，也吞下敗投。由於尼克斯上次登板僅投40球，休息3天後再度先發。

兄弟紐維拉則是首戰曾先發，用119球主投8局，被敲9支安打，沒有出現保送，飆出7次三振，失5分不過僅3分責失，最後球隊沒能贏球，紐維拉無關勝敗。他昨天曾表示，一如既往準備，例行賽對過桃猿很多次，已經非常了解。

中職總冠軍賽歷史上，取得3勝1敗優勢的球隊，有86%機率奪冠，沒能奪冠的2次為2001年統一獅、2015年中信兄弟。桃猿隊史中，取得3勝1敗後100%都能奪冠；兄弟隊史在1勝3敗後，則僅剩25%機率奪冠，唯一1次為2001年，當年是彭政閔新人年，他昨天賽後也說，希望能再創奇蹟。（編輯：張雅淨）1081017