亞錦吳昇峰抗中國搶冠軍戰門票 林子偉守左外野

（中央社記者謝靜雯台中19日電）2019年亞洲棒球錦標賽複賽，中華隊今天與中國隊交手，由投手吳昇峰先發，中華隊打序也微調，為了讓火力串聯性更好，林子偉先發守左外野，林瀚回到先發打序中，力拚冠軍戰門票。

亞洲棒球錦標賽複賽昨天起在洲際棒球場開打，中華隊首戰以7比1擊敗韓國隊，今天與中國隊交手，由去年雅加達亞運一戰成名的「抗韓英雄」吳昇峰先發，與業餘老經驗捕手黃佳瑋搭配，旅美捕手張進德今天板凳待命。

中華隊今天打線也有微調，總教練李盈南表示，昨天與韓國隊比賽，戴如量因為自打球，腳有點腫起來，今天沒有排在先發打序中，老經驗野手林瀚先發打第7棒、守二壘，旅美野手張育成扛4棒、守游擊，指定打擊為蕭帛庭。

林子偉昨天比賽先發守二壘，今天改守左外野、打第2棒，李盈南表示，林子偉打擊狀況不錯，考量到火力串聯，今天讓他改守外野，他在美職也有守外野的經驗、不會有太大問題。

林子偉此次比賽守過游擊、二壘，今天先發守左外野，他表示守備位置不會有太大的問題，預賽賽前守備練習時，就有上去站過左外野，也希望可以延續好手感、幫助球隊贏球。（編輯：張芷瑄）1081019