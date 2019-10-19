鄧愷威亞錦冠軍戰再抗日 不長他人威風有信心

2019亞洲棒球錦標賽，中華隊複賽連拿2勝確定晉級冠軍戰，20日將再與日本碰頭；中華隊暫定由旅美投手鄧愷威先發。圖為108年10月18日複賽賽前鄧愷威練球情形。中央社記者謝靜雯攝 108年10月19日

（中央社記者謝靜雯台中19日電）2019年亞洲棒球錦標賽，中華隊複賽連拿2勝晉級冠軍戰，明天將再與日本碰頭；中華隊暫定由旅美投手鄧愷威先發，有了預賽交手經驗，鄧愷威不再先把對手想得太強大，有信心搶勝。

旅美巨人隊投手鄧愷威，此次亞錦賽預賽與日本隊交手，先發投3局被敲2支安打，投出2次保送、2次三振，失掉1分非責失分、表現不算差，因為球團投球數限制，休息4天後，預計明天冠軍戰再登板先發，再度面對日本隊。

中華隊投手教練黃欽智表示，鄧愷威預賽表現其實有符合教練團預期，狀況其實不錯，比較可惜的是用球數偏多，配球還需要再做修正；鄧愷威也提到，預賽與日本交手，滑球和曲球沒辦法控制進好球帶，但有直球和變速球威力。

鄧愷威表示，預賽結束後有看影片，明顯發現日本隊的打者其實跟不太上直球，「預賽主要瑕疵是配球，明明知道他們跟不上直球，我還丟變化球給他們打」。

與日本交手前把對手想得太強大，反而投起來綁手綁腳，鄧愷威表示，「有了上次的交手經驗，知道日本隊打擊並沒有想像中的好，也對自己更有自信，相信冠軍戰再碰頭，會比預賽還要好」。（編輯：張芷瑄）1081019