12強中華隊全體展開集訓 洪一中：盡力而為

（中央社記者楊啟芳桃園22日電）世界12強賽中華隊全體報到之後，今天展開第一天訓練，中華隊總教練洪一中表示，謝謝選手們在年底疲累時還願意來打，看得出來大家都非常有信心，並說：「盡力而為就好。」

由於中華職棒總冠軍賽已經結束，大部分教練、球員都在昨天報到，並於今天展開練球，僅吳昇峰、王柏融及劉致榮3人會於明天報到。洪一中表示，「今天就跟選手說謝謝，願意來幫忙，畢竟到年底大家身體和心理都多少有些疲勞」。

洪一中也跟球員說，由於這段時間有些選手有在練習、有些選手沒有，如果練習中有任何需求、要調整的地方都可提出，「短時間我也沒辦法掌握所有選手的狀況，如果練得不夠多或是練得太多，都可以調整」。

洪一中指出，預賽其他3隊包含日本、波多黎各、委內瑞拉都很強，只要盡力而為就好，得失心不要太重，他說：「棒球本來就很困難，其他隊一定也都想贏。」對於之前提出比較擔心投手問題，洪一中也說：「都要上戰場了，沒什麼好擔心的了。」

洪一中說：「第一天練球看得出來選手都滿有信心，再加油。」明天中華隊將舉行開訓儀式，中職會長吳志揚會出席頒發加菜金，10月25日及28日將分別與新北市隊及味全龍隊進行自辦熱身賽，11月2日及3日則是官辦熱身賽，5日預賽開打。（編輯：張芷瑄）1081022