法國羽賽 王齊麟程琪雅混雙首輪止步

（中央社記者黃巧雯台北22日電）法國羽球公開賽今天在巴黎點燃戰火，台灣混雙組合王齊麟與程琪雅首輪出戰荷蘭組合，大戰3局以19比21、21比15、16比21落敗，未能延續上週丹麥公開賽再寫驚奇。

世界球后戴資穎上週在丹麥羽球公開賽順利完成2連霸，保住后位，本週繼續與台灣羽球一哥周天成帶領台將征戰屬BWF世界羽球巡迴賽超級750系列的法國公開賽，由於戴資穎上屆拿下亞軍，因此本週仍有保分的壓力。

盧敬堯與楊博涵上週丹麥公開賽闖進4強，但今天打頭陣迎戰南韓組合金基正與李龍大，以9比21、17比21吞敗，首輪遭到淘汰。

台灣混雙組合王齊麟與程琪雅上週丹麥公開賽，同樣以4強作收，締造兩人聯手在超級750系列最佳成績，首輪出戰荷蘭組合德博林（Robin Tabeling）與派克（Selena Piek），開局戰況激烈，雙方14度戰成平手，「王程配」以19比21讓出首局。

不過王齊麟與程琪雅次局重振旗鼓，在局末打出6比0攻勢，以21比15扳平戰局。

雙方決勝局短暫拉鋸後，王齊麟與程琪雅遇到亂流，陷入10比16落後，儘管一度追成一分差，但未能再下一城，以16比21吞敗。

王齊麟稍作休息後將與李洋合體，將在壓軸男雙賽事對決李哲輝與楊博軒，上演「台灣內戰」。

戴資穎、周天成明天將上陣，其中戴資穎首輪對手為德國華裔女將李怡逢，而周天成將強碰前球王、印度名將斯里坎特（Kidambi Srikanth），生涯對戰，周天成以3勝1敗占上風。

「羽球王子」王子維則抽中「籤王」，將強碰近3個月斬獲5冠、氣勢超旺的日本球王桃田賢斗，生涯2度對決，都吞下敗仗。（編輯：張芷瑄）1081022