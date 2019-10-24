王維中滿意本季表現 期許熱身速度更快

（中央社記者楊啟芳台北24日電）旅美海盜隊左投王維中今天舉行媒體見面會，本季順利拿下大聯盟生涯首勝，他自評能幫球隊止住失分，表現得還不錯，不過期許明年熱身速度可以更快。

王維中旅美生涯從2012年開始，2014年因規則五選秀到釀酒人隊，2018年轉戰韓國職棒NC恐龍隊，今年再回到美職體系，加盟運動家隊，並於7月5日拿到生涯大聯盟首勝，8月底被運動家指定轉讓（DFA）後，再回到老東家海盜隊。

總計王維中本季大聯盟出賽25場都是後援，拿下3勝0敗，防禦率3.77。王維中表示，今年能回到美國很開心，而且很快就升上大聯盟，「每次只要到新的環境，我就會很謹慎，更用心在準備，我最怕尷尬，丟不好就是會尷尬，所以要想辦法丟好」。

王維中認為，自己春訓時表現還不錯，不過沒辦法參與到當時運動家與水手隊在日本舉行的海外開幕戰，覺得很可惜。他說：「中間有稍微受傷一下，不然滿想看鈴木一朗退休的，我覺得他是亞洲最成功的球員，很欣賞他。」

對於生涯大聯盟首勝，王維中表示，每次上場都不會特別想要有什麼表現，只專注在當下每個打者，一切順其自然就好。

王維中自評今年自己表現最好的部分，在於很多次上場都有幫助球隊止住失分，「每次上場都想要幫球隊止血，不管丟多少局數，只要壓低失分就好，覺得滿開心的」。

王維中表示，明年希望可以在大聯盟待得比今年還久，成績、經驗、體力、球種等，所有東西都可以更進步。他也說：「我熱身速度其實滿慢的，第一顆球都不是我要的球速，一上來有時候都會掉到87、88英里（約142公里），壘上有人才開始變快。」（編輯：張雅淨）1081024