王維中無法打12強 高興哥哥王躍霖進中華隊

旅美棒球好手王維中（圖）24日在台北舉行媒體見面會，儘管自己無法打世界12強賽，不過他表示，哥哥王躍霖能入選國家隊，「真心替他高興」。中央社記者張新偉攝 108年10月24日

（中央社記者楊啟芳台北24日電）旅美投手王維中今天舉行媒體見面會，由於他到年底都會在40人名單中，確定無法打世界12強賽，不過他表示，哥哥王躍霖能入選國家隊，「真心替他高興，最高興的應該是我」。

世界12強賽即將在11月5日開打，原本有被列入60人大名單的王維中，最終並沒有出現在28人名單中。

王維中今天舉辦記者會，被問到12強賽的事，按照經紀人說法，到年底王維中都不是自由球員，還在40人名單中，沒辦法打12強。王維中也說：「這陣子沒有丟球，現在調整應該也來不及了。」

不過，王維中的哥哥王躍霖有在中華隊陣中，兄弟倆感情相當好，即使分屬美職和中職，仍會每天聯絡。王維中說：「最高興的應該是我，本來滿希望跟他一起進國家隊，但是看到他再回到國家隊，滿替他高興的，真心替他高興。」

12強中華隊陣中，還有最近備受矚目的「投打二刀流」劉致榮，他即將加入美職波士頓紅襪隊。身為旅美前輩，王維中給出建議，「可以適應跟隊友的互動，尤其是投手，在投手丘上是一個人，私底下要跟隊友有好的互動，不然會找不到人說話」。（編輯：張雅淨）1081024