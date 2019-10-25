王柏融隔一個月實戰敲安又盜壘 在台出賽很興奮

旅日火腿隊野手王柏融上一次在正式比賽出賽為9月22日，相隔約1個月，25日在世界12強棒球賽中華隊與新北市成棒隊自辦熱身賽出賽，先發扛3棒、守右外野。中央社記者張新偉攝 108年10月25日

（中央社記者謝靜雯桃園25日電）旅日火腿隊野手王柏融打世界12強棒球賽，今天自辦熱身賽扛3棒，兩打席敲出1支安打，有1次盜壘成功；王柏融說，有段時間沒有實戰，多看球找感覺，「能在自己國家出賽很興奮」。

王柏融上一次在正式比賽出賽為9月22日，相隔約一個月，今天在世界12強棒球賽中華隊與新北市成棒隊自辦熱身賽出賽，先發扛3棒、守右外野，首打席面對旅美投手江少慶敲出右外野方向安打，並成功盜上二壘，3局打擊機會選到保送。

王柏融提到，相隔比較久的時間沒有實戰，希望透過熱身賽多看一些球，找回跟球的感覺，今天安打上壘、發動盜壘，也是想要測試一下腳的狀況，目前沒有太大的問題，無論打擊、守備、跑壘感覺都不錯。

中華隊今天以5比4擊敗新北市成棒隊，總教練洪一中表示，28日與中職味全龍隊自辦熱身賽，應該會是相同模式，盡可能讓投手都登板測試一下狀況，至於打線部分，今天先發中心棒次3到5棒分別為王柏融、林泓育和陳俊秀，要看球員的近況，但不至於有太大的變動。

王柏融旅日後首度回台打國際賽，又是攸關2020年東京奧運資格賽，王柏融表示不會特別去想資格的問題，「上場就是打球，當成一般比賽，可以回到台灣打球很興奮」，也不會特別去想壓力，直言：「已經習慣了」。（編輯：張芷瑄）1081025