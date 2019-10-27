世界盃橄欖球賽 南非擊敗威爾斯將與英格蘭爭冠

世界盃橄欖球賽4強戰27日在日本橫濱舉辦，南非（綠衣）以19比16險勝威爾斯（紅衣），晉級決賽後將重演2007年與英格蘭爭冠戲碼。（共同社提供）

（中央社橫濱27日綜合外電報導）南非今天在世界盃橄欖球賽4強之戰力抗強敵威爾斯，靠著波拉德多次罰踢進球以及阿言德達陣得分，以19比16險勝過關，第3次晉級世界盃決賽，將重演2007年與英格蘭爭冠戲碼。

這場比賽在橫濱的球場舉行，南非掌握每次進攻機會，寸土必爭，王牌接鋒波拉德（Handre Pollard）全場4次罰踢進球，加上一次加踢得分，共貢獻14分。

威爾斯雖苦於傷兵累累，仍全力拼戰希望首度挺進決賽，在上半場以6比9落後局面下不斷追趕，曾靠畢賈（Dan Biggar）3次罰踢進球追成9比9平手。

阿言德（Damian de Allende）於第57分鐘演出全場首次達陣後，又為南非將比數拉開為14比9，威爾斯的亞當斯（Josh Adams）在第65分鐘還以顏色，雙方加上加踢得分又戰成16比16平手。波拉德在終場前幾分鐘關鍵罰踢進球，讓南非以3分差距贏得勝利。

這屆世界盃橄欖球賽由日本主辦，昨天首場4強賽英格蘭以19比7爆冷擊敗衛冕軍紐西蘭，12年來首度有機會爭冠，將在11月2日與南非對決爭奪冠軍金盃。威爾斯與紐西蘭則在11月1日爭季軍。（譯者：林治平）1081027