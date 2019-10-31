金門馬拉松逢元宵節 戰地風光花燈一次看

2020金門馬拉松31日晚間6時開放全球報名，金門縣政府上午在台北召開記者會，展示比賽紀念背心。中央社記者陳至中台北攝 108年10月31日

（中央社記者陳至中台北31日電）預計於明年2月8日、9日舉辦的2020金門馬拉松，今天晚上6時開放全球報名。適逢元宵節，除了閩南建築和戰地風光外，與會者還可一邊跑一邊觀賞花燈。

金門縣副縣長黃怡凱表示，金門馬拉松每年都獲得很大的迴響，網路報名都是「秒殺」，在短時間內額滿。2020年的賽事分成5公里健康休閒組、11.2公里路跑組、21.0975公里半程馬拉松，以及42.195公里全程馬拉松，總計1萬9000個名額。

黃怡凱表示，金門馬拉松已持續13屆，獲得國際馬拉松路跑協會及國際田徑總會成績及賽道認證。金門縣政府持續做賽事創新、改進賽道，希望吸引更多人到金門一遊。

金門地形起伏大，黃怡凱指出，這次特別優化賽道，減少幅度較大、長度較長的坡度，提升參賽者的舒適感，路線將經過慈湖、榮湖、太湖等名勝，讓跑者用雙腳飽覽金門風光。

另外，金門馬拉松再次邀請「福建最顏值路跑團」的中國十佳跑團成員擔任配速員，協助跑者跑出佳績。

金門縣教育處長羅德水表示，金門有自然風景、戰地風情、閩南建築等特色，2020馬拉松又剛好碰上元宵節前後，「不到金門跑步，也可到金門旅遊」。立榮航空代表今天在記者會上也允諾擴大運能，用大飛機A321載運，全力疏運旅客。

台灣馬拉松國家紀錄保持人許績勝建議，可以第1天參加健康休閒組暖身，第2天再參加全馬或半馬，這是其他賽事沒有的機會。這次也特別感謝主辦單位優化賽道，為跑者著想，想必會有更好的成績出現。

主辦單位指出，參加路跑組、半馬和全馬組，都可獲得金酒公司精心釀造美酒，由金門官窯燒製的瓷瓶盛裝，有紀念價值。獎牌則是將金門特有的「閩式建築」融入設計，相關資訊和報名可上中華民國路跑協會網站。（編輯：張雅淨）1081031