12強古巴隊感謝台灣協助 相約東京複賽見

世界12強古巴隊在台灣7天內打6場熱身賽，賽後古巴隊總教練特地感謝台灣多方協助，他也相信台灣能晉級複賽，期待與台灣選手於日本東京再會。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年11月2日

（中央社記者楊啟芳台中2日電）世界12強官辦熱身賽首日，中華隊與古巴隊以2比2平手，本週古巴隊在台灣打6場熱身賽，賽後古巴隊總教練特地感謝台灣的協助，讓球員適應時差，他也相信台灣能晉級複賽。

古巴隊在12強預賽與韓國、澳洲及加拿大同組，C組將在韓國舉行，古巴預計於4日離開台灣，前往韓國，預賽前2名能晉級在日本東京舉行的複賽。

古巴隊從10月28日開始，就在中華棒協的協助下進行自辦熱身賽，與亞錦賽中華隊交手2場，再對戰味全龍、中信兄弟，加上今明2天的官辦熱身賽，7天內將在台灣打6場比賽。

官辦熱身賽首日，古巴與中華隊戰成2比2平手，賽後古巴隊總教練波羅多（Miguel Felipe Borroto）表示，這次選手由年輕及資深球員組成，對今天球員的表現很滿意，有展現出贏球的基本打法，戰術演練也非常成功。

對於中華隊，波羅多說：「台灣每一局都派一名投手，讓我們的打者適應上沒有這麼簡單，台灣最後一定會進複賽，有一棒能扭轉戰局的選手，相信最後一定會進到東京。」

來台灣一個星期，波羅多對台灣有滿滿感謝，他說：「因為古巴和這裡有12個小時的時差，必須提早準備，目前已經恢復到80%左右，感謝棒協在住宿、交通方面給予許多協助，也希望能跟台灣在東京見面，我們有信心。」（編輯：葉俐緯）1081102