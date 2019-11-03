12強熱身賽中華勝澳洲 王柏融身體緊繃未受傷

世界12強官辦熱身賽持續開打，中華隊3日晚間在台中迎戰澳洲隊，中華隊攻勢串連，其中王威晨全場4打數4安打，助隊終場以7比1擊敗澳洲。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年11月3日

（中央社記者楊啟芳台中3日電）世界12強官辦熱身賽中華隊今天交手澳洲隊，中華隊攻勢串連，其中王威晨4打數4安打，終場以7比1擊退澳洲。另外，原本先發卻臨時退場的王柏融，身體右側緊繃，並沒有受傷。

中華隊推出廖乙忠先發，第2局被敲出一發陽春全壘打，總計投2局被敲1支安打，送出1次三振，失1分。

中華隊打線於3局上展開攻勢，蘇智傑敲出安打後，岳東華、王威晨都有二壘安打演出，攻下2分，取得2比1領先。

6局上林泓育轟出陽春砲，中華隊添1分。7局上再攻下大局，2出局後王威晨敲二壘安打，林哲瑄、胡金龍選到保送，高宇杰敲出安打帶有2分打點，接著代打陳俊秀也敲安打，加上對方失誤，再攻下2分，終場中華隊就以7比1奪勝。

對於今天整體表現，中華隊總教練洪一中表示，「中規中矩還不錯，攻擊串連也不錯」。此戰開路先鋒王威晨4打數敲出4支安打，還選到1次保送，他說：「沒有想這麼多，珍惜每場機會，為球隊建功。」

這場比賽王柏融本來先發打第2棒，守右外野，不過1局上1個打數都還沒有打，就換上代打王勝偉。賽後洪一中澄清，王柏融並沒有受傷，賽前接受按摩時，只是身體右側有些緊繃，本來要下去打一次，但保險起見讓王柏融休息。（編輯：唐聲揚）1081103