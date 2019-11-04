味全龍隊花落誰家 高市府：可能雙主場

高雄市積極爭取中職味全龍隊以澄清湖棒球場當主場，但媒體報導新竹市可能搶頭香與龍隊簽約。高市府運動發展局長程紹同（圖）4日在總質詢答詢表示，「不表示不和我們簽約」。中央社記者董俊志攝 108年11月4日

（中央社記者王淑芬高雄4日電）高雄市積極爭取中職味全龍隊以澄清湖棒球場當主場，但媒體報導新竹市可能搶頭香與龍隊簽約。高雄市運動發展局長程紹同今天指出，業者可能有「雙主場」的作法。

高雄市積極爭取味全龍隊以澄清湖球場為主場，程紹同也曾在臉書（Facebook）揭露味全龍隊決定選擇高雄市澄清湖棒球場做為主場。不過，在10月初高市府公告截止日前仍未見味全龍隊送件。

媒體報導，新竹市長林智堅今天將與味全龍領隊吳德威、總教練葉君璋、頂新集團三董魏應充等人相見，並且宣布新竹棒球場將於2022年正式營運10年，亦即味全龍未來主場有機會將移居新竹市。

民主進步黨籍高雄市議員邱俊憲上午在高市議會市政總質詢時指出，味全龍今天將與新竹市簽約，「鳳凰飛了、龍也不來了」，質問龍隊是否不來高雄了。程紹同答詢表示，「不表示不和我們簽約」。

邱俊憲進一步質詢，對方是「雙主場」嗎？程紹同說，「他不夠專情」。

邱俊憲表示，這與高雄市長韓國瑜一樣，「在高雄上，又去應徵另一份工作？」盼市府對市政工作要有把握做到再說。

總質詢休息時間，高雄市副市長葉匡時接受媒體聯訪指出，日前有接到味全龍領隊發送簡訊指稱會積極爭取高雄為主場；至於球隊與新竹簽約是企業策略，等同在新竹、高雄都爭取，目前還在走相關程序，高市府歡迎任何球隊來高雄。

另外，程紹同向媒體表示，龍隊10月底有送營運企畫書到高市府，代表龍隊很願意爭取澄清湖做為主場，目前營運企畫書在初審階段，還要辦公聽會才能形成政策公告。

有關爭取味全龍在澄清湖球場的時間點，程紹同指出，12月會完成政策公告評估，預計明年6月簽約，目前照行政流程在走。

媒體追問，流程是否會改變。對此，程紹同說，「不會，相信我們是最好的場地」。

有關「不夠專情」的說法，程紹同指出，業者可能有其商業考量，也可能有「雙主場」的作法，但雙主場沒有辦法建立球迷的忠誠度，以美國洋基隊與紐約市做聯結為例，很多美國、日本及韓國的球隊都是以一個城市為主場。（編輯：戴光育）1081104

高雄市副市長葉匡時（中）4日在總質詢休息時間接受聯訪表示，日前有接到味全龍領隊發送簡訊說會積極爭取高雄為主場，至於龍隊和新竹簽約是企業策略，等同在新竹、高雄都爭取，目前還在走相關程序，市府歡迎任何球隊來高雄。中央社記者董俊志攝 108年11月4日