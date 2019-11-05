12強中華隊開戰 蘇智傑盼享受比賽

（中央社記者楊啟芳台中5日電）世界12強中華隊首戰將開打，交手波多黎各，球員都迫不及待想比賽，此戰守二壘的林立表示，會展現出該有的能力；扛起第3棒的蘇智傑則說，會好好享受比賽、享受球迷的熱情。

這次中華隊隊長為資深球員胡金龍，他賽前表示，「並沒有刻意與其他選手講什麼，只要把最好的都拿出來，短期比賽負面東西太多沒有用，把你的優點拿出來就好。」

胡金龍認為，這次訓練量很精緻，強度都有到位，尤其現在這個時間點是季後，不像之前有些國際賽在3月較難調整，「大家都迫不及待想趕快比賽。」胡金龍指出，這次陣容年輕選手多，剛轉為教練的彭政閔也會跟每個選手溝通，幫助他們調整。

中華隊首戰打第2棒、鎮守二壘的林立，雖然今年在Lamigo桃猿主要是守三壘，不過他說：「以前我就是守二壘，只是最近比賽比較少，二壘移動要更積極，會展現出該有的能力，順其自然，也沒有時間多想了。」

打擊部分，林立坦言其實沒有調整到很好，但他說：「但這不是藉口也不是壓力，在場上展現出來才是最重要，棒球本來就是失敗率比較高的運動，也都有看影片及情蒐，攻擊會以直球為主。」

蘇智傑扛起先發第3棒、守左外野，他表示，今天才知道自己被排進先發，「會保持平常心，雖然很難，還是要等到真的上去，才會知道一些狀況，由於都是陌生投手，會專注面對每一顆球，並把情蒐資料記在腦海中，很期待，準備這麼久了，就好好享受比賽、享受球迷對我們的熱情。」（編輯：吳協昌）1081105