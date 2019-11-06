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渣打馬拉松109年1月開跑 菁英選手優先起跑

最新更新：2019/11/06 16:21
2020渣打台北公益馬拉松明年1月19日將開跑，主辦單位6日搶先公布鑲嵌施華洛世奇水晶導盲犬足印的完賽獎牌。中央社記者黃巧雯攝　108年11月6日
2020渣打台北公益馬拉松明年1月19日將開跑，主辦單位6日搶先公布鑲嵌施華洛世奇水晶導盲犬足印的完賽獎牌。中央社記者黃巧雯攝　108年11月6日

（中央社記者黃巧雯台北6日電）2020渣打台北公益馬拉松明年1月19日將開跑，首度提供菁英選手優先起跑的禮遇，主辦單位今天公布多項配備和完跑禮，以及鑲嵌施華洛世奇水晶導盲犬足印的完賽獎牌。

選手只要2018至2019年曾參加AIMS/IAAF認證賽事，男性全馬成績優於2小時50分（含）、女性優於3小時30分（含），在完成線上報名後，11月30日前向大會提出申請，成績在前30名的男、女跑者，除了可免費跑全馬外，比賽當天還可享有起跑拱門第一排特別區，提前一分鐘起跑的菁英選手禮遇。

主辦單位也揭曉這次大會提供的裝備、物資，其中賽衣顏色為藍綠偏粉嫩色系，突顯運動時尚風，而完賽獎牌則鑲有施華洛世奇水晶導盲犬足印。

其他裝備包括以Without Limits為主題的彩色毛巾、面膜、保養組、水、運動飲料、能量飲、貼布等。（編輯：張雅淨）1081106

2020渣打台北公益馬拉松明年1月19日將開跑，主辦單位6日揭曉這次大會提供的裝備、物資，包括以Without Limits為主題的彩色毛巾（圖）、面膜、保養組、水、運動飲料、能量飲、貼布等。中央社記者黃巧雯攝　108年11月6日
2020渣打台北公益馬拉松明年1月19日將開跑，主辦單位6日揭曉這次大會提供的裝備、物資，包括以Without Limits為主題的彩色毛巾（圖）、面膜、保養組、水、運動飲料、能量飲、貼布等。中央社記者黃巧雯攝　108年11月6日
2020渣打台北公益馬拉松主辦單位6日公布這次大會提供的裝備、物資，其中賽衣顏色為藍綠偏粉嫩色系，突顯運動時尚風，另外還有面膜、保養組、水、運動飲料、能量飲、貼布等，而完賽獎牌則鑲有施華洛世奇水晶導盲犬足印。中央社記者黃巧雯攝　108年11月6日
2020渣打台北公益馬拉松主辦單位6日公布這次大會提供的裝備、物資，其中賽衣顏色為藍綠偏粉嫩色系，突顯運動時尚風，另外還有面膜、保養組、水、運動飲料、能量飲、貼布等，而完賽獎牌則鑲有施華洛世奇水晶導盲犬足印。中央社記者黃巧雯攝　108年11月6日
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