廣島名將新井貴浩難忘陳金鋒 讚中華隊層級提升

日職廣島退役名將新井貴浩（圖）6日任世界12強棒球賽日本與波多黎各比賽球評；談起2008年北京奧運，他特別點名對中華隊第4棒陳金鋒印象深刻，也稱讚現在的中華隊與10年前相比又提升了許多層級。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年11月6日

（中央社記者謝靜雯桃園6日電）日職廣島退役名將新井貴浩今天任世界12強棒球賽日本與波多黎各比賽球評；談起選手時期北京奧運與中華隊交手，對陳金鋒印象深刻，也稱讚現在的中華隊與10年前相比又提升了許多層級。

新井貴浩日職球員期間效力廣島隊，日職生涯20年累積2203支安打、319支全壘打，2018年球季後引退；新井貴浩2007年亞洲棒球錦標賽時入選日本代表隊，也有來過台灣，2008年北京奧運也在日本代表隊陣中。

新井貴浩這兩天都有到桃園棒球場看12強賽日本代表隊比賽，他表示，當時亞錦賽是在台中舉行，這次再來台灣是到桃園棒球場，感覺不太一樣，但台灣是很美的國家，建築物也蓋得很漂亮。

談起2008年北京奧運，他特別點名對中華隊第4棒陳金鋒印象深刻，不僅有力量，也是打擊很廣角的球員；至於此次12強中華隊，新井貴浩表示，「又比10年前提升了許多層級，打者的力量很好，是一支很強的球隊」。

日本隊昨天12強賽首戰與委內瑞拉交手，7局打完2比4落後，8局下半抓準對方投手控球出狀況，單局選到7次保送，敲出2支安打，攻下6分大局，順利以8比4拿下比賽勝利；新井貴浩表示，昨天比賽氣氛很緊張，一個關鍵就可以決定比賽的勝負。（編輯：張芷瑄）1081106