12強中華對決日本 朱育賢先發扛第5棒

2019世界12強棒球錦標賽B組預賽中華隊7日最後一戰，將在台中洲際棒球場對上日本隊，打序比起6日有較多變動，朱育賢（圖）、林哲瑄及王勝偉都列入先發。中央社記者張新偉攝 108年11月7日

（中央社記者楊啟芳台中7日電）世界12強B組預賽今天在洲際棒球場由中華隊交手日本隊，中華隊推出廖乙忠先發主投，打序較多變動，朱育賢扛下第5棒，林哲瑄及王勝偉也都先發，王柏融調到第8棒。

此戰台灣與日本要爭取B組第1，勝者能帶1勝進入超級循環賽。中華隊先發名單依序為王威晨（三壘）、林立（二壘）、胡金龍（指定打擊）、林泓育（捕手）、朱育賢（一壘）、蘇智傑（左外野）、林哲瑄（中外野）、王柏融（右外野）、王勝偉（游擊）。

朱育賢前2戰都沒有先發，不過昨天於7局上代打建功，今天扛下第5棒重任。這次12強是朱育賢人生首次入選正式國際比賽的中華隊，他表示，「從學生時期就夢想可以進中華隊，在台灣比賽並穿上這件衣服非常榮耀」。

中華隊已經確定晉級複賽，朱育賢指出，階段性任務已達成，接下來會盡量做好、把握當下，「胖哥（林泓育）也跟我們說，不要把自己想得很偉大，這次大家一環接著一環，不論是代打、代守，都很清楚自己的定位，並主動做準備」。

朱育賢此戰要先發對上實力堅強的日本，對手也視朱育賢為警戒對象，他表示，「日本投手控球很好，會把球路設定好就攻擊，不管結果好壞，全力揮擊」。

林哲瑄昨天也沒有先發，不過第7局選到關鍵保送，跑回第1分，今天則是先發打第7棒、守中外野。他表示，「很開心能拿到2勝進到下一輪，現在要做的就是一步一步來，把平常練的表現出來，每個人貢獻一點點，團隊力量就會很大」。（編輯：唐聲揚）1081107