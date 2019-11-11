12強複賽中華隊戰墨西哥 王柏融改打第3棒

（中央社記者楊啟芳千葉11日電）世界12強複賽今天開打，中華隊首戰在千葉球場交手墨西哥隊，由江少慶先發主投，王柏融棒次往前移，扛下第3棒。他表示，目前手感還不錯，棒次調動沒有影響，心情很平靜。

此戰由江少慶先發主投，打線依序為王威晨（三壘）、岳東華（游擊）、王柏融（右外野）、林泓育（指定打擊）、陳俊秀（一壘）、張進德（捕手）、郭嚴文（二壘）、蘇智傑（左外野）、林哲瑄（中外野）。

總教練洪一中表示，今天打線主要是按照對方投手習性做安排，預賽3場都沒有亮相的左打郭嚴文此戰先發打第7棒，也是因為要面對右投。對於墨西哥這場先發投手雷耶斯（Arturo Reyes），洪一中指出，看情蒐球速應該中等。

預賽打後段棒次的王柏融，今天提前到第3棒，不過他表示，「棒次沒有差，還是要上場打擊，心情很平靜，可能還沒比賽，開始後會比較亢奮一點。」預賽第3場對日本隊時，王柏融有2支安打演出，手感逐漸加溫，他也說，現在有比較好的感覺。

本季例行賽火腿隊的王柏融就有來千葉球場比賽過，他表示，「在這裡守備有受傷過一次，這邊是人工草皮，可能台灣隊友比較不熟悉，這方面要比較注意，不過今天風算還好，沒有很大。」

雖然郭嚴文預賽都沒有下場，不過他表示，一直都保持在備戰狀態，「教練安排就盡量打，因為到日本來也休息2天了，身體沒有問題，昨天晚上墨西哥公布先發投手後，有看了一些情蒐資料。」

由於年初與Lamigo桃猿來千葉球場打交流賽，郭嚴文是第2次到這座球場，因為早上下雨，他指出，「跑壘是沒問題，不過場地濕滑，守備時滾地球可能會加速。」（編輯：管中維）1081111