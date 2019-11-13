對戰常山幹太4連勝 周天成香港羽賽闖進16強

（中央社記者黃巧雯台北13日電）台灣羽球一哥周天成今天在香港羽球公開賽首輪激戰3局、68分鐘，以21比5、24比26、21比15，拍落日本選手常山幹太，闖進16強，取得對戰4連勝。

2019香港公開賽屬於BWF世界羽球巡迴賽超級500系列，今年在紅磡體育館舉行，世界排名第2的周天成上屆比賽爆冷、首輪止步，這次首輪對手為日本選手常山幹太（Kanta Tsuneyama），雙方過去3度碰頭，周天成以3戰全勝占上風。

周天成今天延續過去對戰優勢，開賽迅速取得9比4領先，並乘勝追擊，再拉出6比0攻勢，輕鬆以21比5搶下首局。

雙方第2局展開拉鋸戰，一路纏鬥到局末，雖然周天成曾化解對手3個局點，但隨後自己也錯失2個賽末點的機會，以24比26棄守。

決勝局戰況同樣膠著，周天成帶著11比10領先進入技術暫停，並穩住陣腳、連取4分，奠定勝基，最終以21比15獲勝，晉級16強。

周天成下一戰將與日本選手西本拳太（Kenta Nishimoto）與印度選手卡夏普（Parupalli Kashyap）之間的勝方，爭奪8強門票。

除了周天成外，「羽球王子」王子維、男雙李哲輝與楊博軒、女雙許雅晴與胡綾芳今天稍早也獲得16強門票。

台灣羽球女將「小小白」白馭珀今天以11比21、21比15、10比21不敵泰國女將布莎南（Busanan Ongbamrungphan），首輪止步，無緣再度對決印度一姐辛度（Pusarla V. Sindhu）。（編輯：李錫璋）1081113