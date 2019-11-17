ATP年終賽新世代出頭 西西帕斯與提姆爭冠

（中央社倫敦16日綜合外電報導）希臘選手西西帕斯今天在倫敦O2體育館以直落二擊敗瑞士名將費德瑞，奧地利選手提姆也以直落二擊敗德國好手茲韋列夫，兩人接下來將在ATP世界巡迴年終賽決賽正面交鋒。

21歲的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）曾在澳洲網球公開賽擊敗過38歲老將費德瑞（Roger Federer），但之後兩度交手都吞敗，直到今天才再以6比3、6比4直落兩盤，從拿過6次冠軍的費德瑞手中拿下勝利。

西西帕斯說：「我為自己感到驕傲，我今天打了一場好球。」他說：「這是心理戰，今天所救下的球我都十分驕傲，我試著不讓羅傑（費德瑞）有可以放鬆的時候，他打得非常好。」

西西帕斯不過25個月前才剛擠進ATP排名前百大，如今是半個世紀來首位取得ATP世界巡迴年終賽資格的希臘選手。

稍早以6比3、6比4擊敗費德瑞的提姆（Dominic Thiem），今天以7比5、6比3勝出，粉碎對手茲韋列夫（Alexander Zverev）繼去年擊敗塞爾維亞的喬科維奇（Novak Djokovic）奪冠後，今年再次封王的美夢。

提姆說：「對我來說，這宛如一個遠大的夢想成真。這是全年最盛大，也最具聲望的比賽，而我在這樣的比賽拿到了決賽的入場券。」

26歲的提姆在請到前奧運金牌得主馬蘇（Nicolas Massu）擔任教練後，開啟他璀璨輝煌的賽季，如今更成為ATP年終賽50年賽史中，第一個闖進決賽的奧地利選手。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1081117