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中職召開領隊會議 王柏融結束旅外需回原隊

最新更新：2019/11/21 19:06
中華職棒21日召開領隊會議，中職各隊與聯盟取得共識，透過中職年資滿3個球季，取得旅外球員資格旅外的球員，結束旅外生涯後，需回歸中職母隊，待補足中職8個球季年資，才會成為自由球員。圖為中職副秘書長王惠民。中央社記者謝靜雯攝　108年11月21日
中華職棒21日召開領隊會議，中職各隊與聯盟取得共識，透過中職年資滿3個球季，取得旅外球員資格旅外的球員，結束旅外生涯後，需回歸中職母隊，待補足中職8個球季年資，才會成為自由球員。圖為中職副秘書長王惠民。中央社記者謝靜雯攝　108年11月21日

（中央社記者謝靜雯台北21日電）中華職棒今天召開領隊會議，聯盟設下旅外球員資格後，首名成功旅外的日職火腿隊球員王柏融，若結束旅外生涯，需回歸母隊、待補滿8年中職年資後，才能成為自由球員。

中華職棒今天召開領隊會議，王柏融原本效力中職Lamigo桃猿隊，去年球季結束後，因中職球員年資累積達3個球季，獲得球團同意後，取得旅外球員資格，王柏融成為中職設下此規定後，首名成功旅外的球員。

今天領隊會議上也將王柏融的例子拿出來討論，中職各隊與聯盟取得共識，透過中職年資滿3個球季，取得旅外球員資格旅外的球員，結束旅外生涯後，需回歸中職母隊，待補足中職8個球季年資，才會成為自由球員。

桃猿隊今年球季結束後，由外資日本樂天株式會社接手，新球團承接原球團，王柏融若回到中職，合約將屬於樂天隊，但若球隊解散，王柏融則會成為自由契約球員，可和其他球隊接觸。（編輯：吳協昌）1081121

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