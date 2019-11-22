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加拿大勝澳洲 率先晉級台維斯盃網賽4強

最新更新：2019/11/22 13:55

（中央社馬德里21日綜合外電報導）新制台維斯盃（Davis Cup）網賽在西班牙馬德里如火如荼進行，加拿大今天在緊張且關鍵的雙打取勝，最終擊敗澳洲，率先闖進4強。

「壞小子」基爾喬斯（Nick Kyrgios）本週稍早幫澳洲拿下小組賽D組第一闖進8強，但或許因為傷勢關係，未能在對加拿大的比賽上場，讓澳洲無緣晉級4強。

世界排名150名的加拿大選手帕斯皮席（Vasek Pospisil）在第1點單打以7比6（9/7）、6比4擊敗澳洲的米爾曼（John Millman）；之後又和沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）搭檔，在第3點雙打以兩個6比4擊敗澳洲的湯普森（Jordan Thompson）和皮爾斯（John Peers）。

第2點的單打，沙波瓦洛夫以6比3、3比6、5比7遭澳洲的德米瑙爾（Alex de Minaur）逆轉。

法新社報導，帕斯皮席說：「我們一上球場，從一開始就用上最大的強度、能量、專注力，丹尼斯（沙波瓦洛夫名）和我表現非常好，我想我們配合得很好。」

加拿大第10次與澳洲交手首度勝出，晉級4強，接下來將面對塞爾維亞和俄羅斯之間的勝方；其中，塞爾維亞陣中有名將喬科維奇（Novak Djokovic）。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1081122

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