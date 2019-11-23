HBL曾頎翔21分生涯新高 南湖力退成功2連勝

（中央社記者黃巧雯台北23日電）南湖高中後衛曾頎翔今天HBL預賽迎戰成功高中，拿下21分，個人生涯新高，助南湖以71比53勝出，搶下2連勝，順帶收下12強門票。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組預賽今天在台北體育館展開第3天賽程，上季排名第8的南湖高中出戰成功高中。

南湖上半場結束以37比18領先，而成功第3節火力回溫，一口氣得20分，但因上半場落後差距太大，未能逆轉，南湖最終以71比53獲勝，以2連勝之姿，成為B組首支晉級12強複賽的球隊。

南湖高中前一場對戰東泰高中，曾領先多達25分，差點被逆轉，今天成功守住領先優勢，南湖高中教練王顥宇透露，昨天球隊休兵日，「特別演練一些東西，算是都做出來」。

南湖高中全場投進14記三分球，命中率約4成12，連王顥宇都直呼有嚇到。

曾頎翔過去在HBL單場最多得7分，今天進帳21分，三分球投8中5，雙創個人單場新高，曾頎翔則平常心以對，至於單場投進5顆三分球，他透露，每次球隊練習結束後，教練都會要球員繼續練三分球，估計每場至少會投300顆。

王顥宇表示，曾頎翔去年高一就有打HBL，8強賽也持續提供10至15分鐘上場機會，這一年來持續培養曾頎翔，他認為曾頎翔今年要扛起責任。

王顥宇特別點名陣中先前在其他盃賽表現亮眼的陳靖宇，因日前受傷，賽前2週才恢復練球，由於HBL預賽階段還未調整好狀況，不然應該會是先發球員。

確定晉級12強複賽後，隨著後續比賽強度提升，王顥宇認為，未來球員心態、抗壓性以及關鍵球的處理都還要再加強。（編輯：張芷瑄）1081123