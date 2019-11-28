穀保曾宥叡好投黑豹旗率隊晉4強 欣賞達比修有

2019第7屆黑豹旗全國高中棒球大賽8強戰，穀保家商投手曾宥叡28日對三民高中先發，投5局無失分；雖然速度發揮不理想，但曾宥叡自評整體表現不錯。中央社記者謝靜雯攝 108年11月28日

（中央社記者謝靜雯台北28日電）穀保家商高二投手曾宥叡是教練團培養的潛力先發，今天黑豹旗青棒賽8強賽對三民高中先發5局無失分；雖然速度發揮不理想，但自評整體表現不錯，平時會看達比修有影片學習。

穀保家商在2019年黑豹旗全國高中棒球大賽8強賽與三民高中交手，由高二投手曾宥叡先發，曾宥叡投5局僅被敲出1支安打，投出5次三振、無失分，率隊以12比0、7局拿勝，晉級4強。

曾宥叡是教練團積極培養的先發投手之一，高一時多是後援為主，4月U18東岸聯盟棒球賽，高中首度嘗試先發出賽，目前持續適應先發投手角色。

穀保總教練周宗志表示，球隊對投手群的規劃，習慣讓高一投手投短局數，高中比賽強度與國中有落差，高一時透過短局數出賽提升經驗值，但這些投手資質都很好，具有成為先發投手的條件，不希望太早定型，升上高二後會讓他們多做嘗試，對未來發展較有幫助。

曾宥叡具有球速優勢，後援出賽均速落在143、144公里左右，但周宗志指出，曾宥叡今天先發出賽球速發揮並不理想，一旦投球局數拉長，明顯感覺到球速掉很快，但控球、變化球的調整都算不錯。

曾宥叡表示，很開心教練團願意培養他做先發投手，但先發投手負擔局數多，需要面對的狀況跟著變多，是還需要再學習和調整的地方；他也透露欣賞日籍球星達比修有，「他球速很快，變化球也投得很好」，平時會看達比修有的影片，學習他的投球。（編輯：吳協昌）1081128