黑豹旗陳委聖先發7局無失分 高苑晉級4強

2019年第7屆黑豹旗全國高中棒球大賽8強賽程持續開打，高苑工商和成德高中29日在天母棒球場交手，高苑先發投手陳委聖（中）主投7局無失分，率球隊以5比3奪勝，晉級4強。中央社記者楊啟芳攝 108年11月29日

（中央社記者楊啟芳台北29日電）2019年黑豹旗青棒賽8強賽事，高苑工商和成德高中今天在天母棒球場交手，高苑工商先發投手陳委聖主投7局無失分，帶領球隊以5比3擊退成德高中，晉級4強。

高苑工商先發投手陳委聖用104球主投7局，僅被敲出3支安打，出現3次保送，送出6次三振，無失分奪下勝投。目前就讀高二的他，從進高中就專職先發投手，7局是他在黑豹旗投過最長的局數。

對於陳委聖的表現，高苑總教練李來發表示，「今天表現不錯，變化球有壓制力，因為進到8強的球隊打擊都有一定水準，贏才有4強，所以確定有分數進來後，就決定讓陳委聖續投，沒領先5分以上不能換投。」

不過陳委聖認為，這場表現不是很好，由於剛到台北比賽天氣較冷不適應，剛開始身體沒辦法熱開，直到第3局才漸入佳境，「今天壞球比較多，想趕快解決打者，有點太想出力，第1顆都是壞球走在前面，所以都用變化球搶好球。」

高苑打線於3局下進帳分數，滿壘時第4棒孔念恩敲出安打，帶有2分打點，毛英傑再補上1打點二壘安打，取得3比0領先；4局下利用失誤、保送及2支內野安打得1分，6局下楊強森敲二壘安打後，劉俊豪敲安打再添1分。

雖然9局上成德靠著開路先鋒張澔軒敲2打點安打，鄭景文也補上1打點安打，不過終場高苑還是以5比3奪勝，晉級4強。高苑將於明天4強戰交手穀保家商，李來發說：「會全力以赴，不要輕易讓對方上壘，就有機會贏球。」（編輯：吳協昌）1081129