陳偉殷首度表態 6搶1願為國家效力

台灣旅美投手陳偉殷（右3）29日到雲林縣馬光國中指導小朋友打球，對於明年的6搶1奧運資格賽，目前沒有球隊的他表示，若情況允許，很希望能代表國家打球。（國泰金控提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年11月29日

（中央社記者楊啟芳台北29日電）旅美投手陳偉殷今天到雲林縣馬光國中指導小朋友打球，並鼓勵球員要多加練習；對於明年的6搶1奧運資格賽，陳偉殷首度鬆口指出，若情況允許，很希望能代表國家打球。

陳偉殷日前被馬林魚隊釋出，目前處於沒有球隊的狀況，對於明年4月的6搶1最終奧運資格賽，他說：「現在球隊什麼情況不是很確定，如果自己情況允許，很希望能代表國家隊打球，是一種榮耀，我會全力以赴，做好自己該做的事情。」

陳偉殷今天出席「國泰真殷雄 陳偉殷返台系列活動」，指導雲林縣馬光國中小朋友打球，在有限時間中，示範正確投球姿勢。三年級的蔡昊峻接受指導後，直說今天學到運用下半身的力量，感覺手的負擔減少，收穫很大。

陳偉殷特別提醒球員說：「我能教的是方法，變強要靠你們自己，過去我在日本練習量都是一般職業球員的2倍，你練習時的態度，決定能進步多少程度。」

緊接著陳偉殷進行6所學校的分享會，他表示，希望與國泰共同回饋偏鄉，讓更多人關注偏鄉在打棒球的學校，他也以自己座右銘「一生懸命」鼓勵後輩，面對十分競爭的棒球界，如果不全力以赴，一定不會有好結果。

陳偉殷勉勵在場學生，他說：「不要因為自己是鄉下小孩就看不起自己，我們要讓社會看見鄉下小孩的厲害，我自己也算鄉下孩子，不管場上表現怎麼樣，我們意志力、品行都不會輸給任何人。」

陳偉殷返台系列活動首站落幕後，「陳偉殷棒球訓練營」即將展開，將於11月30日、12月1日在嘉南藥理大學擔任總教練，邀請南台灣大專乙組學校，透過跨國的教練團專業教學，實踐深耕學生棒球的目標。（編輯：吳協昌）1081129