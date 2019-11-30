佐佐木朗希加盟羅德 球衣背號跟大谷翔平同為17

（中央社東京30日綜合外電報導）被稱為「令和怪物」的高中生佐佐木朗希，今天決定加盟日本職棒千葉羅德隊。球團對他期待很高，希望能投出時速170公里速球，所以給他17號球衣，這個背號正好跟大谷翔平一樣。

日本共同社報導，日前在選秀會被千葉羅德第一指名的岩手縣大船渡高校投手佐佐木朗希，今天決定加盟羅德隊。據傳羅德隊開出的條件是簽約金一億日圓、附帶激勵獎金5000萬日圓，及明年年薪1600萬日圓的「最高條件」。

佐佐木明確表示，自己未來的目標除了要幫球隊拿下日本職棒總冠軍「日本一」，在個人表現方面，也要拿下代表投手榮譽的澤村賞。

佐佐木今年18歲，擁有身高190公分、體重85公斤、最快球速可達時速163公里的優秀條件，被稱為「令和怪物」。

佐佐木球衣背號已確定是17號，原因是球團希望佐佐木的最快球速能達到時速170公里。

同樣出身岩手縣的前輩、效力美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使的大谷翔平，過去在日職效力日本火腿隊時，曾投出日職最快的時速165公里，目前在天使隊同樣穿著17號球衣。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1081130