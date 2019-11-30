黑豹旗穀保林子崴好投勝高苑 明戰平鎮爭冠軍

2019第7屆黑豹旗全國高中棒球大賽4強戰第2場賽事，30日晚間在天母棒球場舉行，穀保家商（圖）靠著終場以3比0擊退高苑工商，12月1日將與平鎮高中爭冠。中央社記者楊啟芳攝 108年11月30日

（中央社記者楊啟芳台北30日電）2019黑豹旗青棒4強賽在天母棒球場舉行，穀保家商靠著先發投手林子崴、後援投手劉予承好投，加上王順和適時一擊，以3比0擊退高苑工商，明天將與平鎮高中爭奪冠軍。

雙方先發投手皆展現壓制力，穀保4局下林岳谷敲安打後，利用犧牲打、暴投及林辰勳的高飛犧牲打，攻下1分；8局下王順和再敲出關鍵二壘安打，帶有2分打點，終場穀保以3比0擊退高苑，晉級決賽，明天將與平鎮高中爭冠。

賽後穀保總教練周宗志表示，賽前就評估此戰會是低比分的投手戰，「因此投手和守備更重要，第4局戰術、基本功有做好，加上王順和適時一擊，將比數拉開。」

穀保先發投手林子崴用73球主投6局，被敲出4支安打，送出2次三振，沒有失分，奪下勝投；劉予承則是用37球後援3局，沒有被敲安打，送出4次三振，無失分。

周宗志表示，原本就設定推出林子崴及劉予承投球，「因為他們對高苑壓制力不錯，予承在立德盃還對高苑投出7局完全比賽。」周宗志指出，其實林子崴狀況沒有很好，但還是有辦法把6局吃完，化解危機這部分做得很好。

林子崴則表示，「清楚自己的狀況，我的優勢是控球，上一場表現不好後，回去有看影片和教練討論，稍微調整過後，今天投完還是有信心，內容有達到自己的要求，應該也有達到教練的期望。」

明天決賽穀保將連3年交手平鎮，爭取2連霸，周宗志表示，「我們常在4強、決賽對戰，實力上差不多，若能掌握大局、守備穩定的話，勝算就比較高，前幾天已經做了意象訓練，臨場發揮最重要。」

高苑先發投手邱駿威主投7.1局僅被敲出1支安打，出現4次保送，送出4次三振，失1分，吞下敗投。周宗志認為，「他是A級投手，有速度，變化球後來也投得進好球帶，尾勁不錯。」（編輯：屈享平）1081130