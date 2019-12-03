陽岱鋼當青棒營教練 看好王柏融下個球季更適應

2019年台灣青棒菁英訓練營3日在新莊棒球場展開，讀賣巨人旅日選手陽岱鋼（中）是教練團師資之一，談到王柏融旅日第一年遇到的困境，陽岱鋼認為受傷在所難免，但明年會更知道怎麼適應。中央社記者楊啟芳攝 108年12月3日

（中央社記者楊啟芳新北3日電）2019年台灣青棒菁英訓練營今天在新莊棒球場展開，讀賣巨人旅日選手陽岱鋼是教練團師資之一，他談到王柏融旅日第一年遇到的困境，認為受傷在所難免，但明年會更知道怎麼適應。

陽岱鋼每一年都有參加青棒訓練營，他表示，每年選手水準都有在提升，「今天看他們打擊使用的力道，水準又再更好，想知道這些學生都吃什麼東西，身材跟我們16、17歲時相比，都比較好」。

陽岱鋼目前在台灣自主訓練，以體能及重訓為主，「因為體能很重要，每年要打143場，必須準備這些東西，訓練時要對自己嚴格一點，身體狀況要練得更強，才有比較好的狀況去跟人家比賽、競爭」。

陽岱鋼今年球季後段都以代打身分為主，不過他認為，這是教練的作戰方式，身為選手還是一樣每天提早到球場練習，並在前30分鐘把狀況調到最好，「這是每一場比賽該做的事情」。

已經旅日14年的陽岱鋼，看到今年球季末因傷陷入低潮的王柏融，他說：「交流賽時他對我們球隊打得很好，適應得很好，但受傷避免不了，一定會來的，只是時間問題，他明年應該知道會怎麼適應，親身去體驗這個過程。」

對於球迷對王柏融的批評，陽岱鋼則指出，沒辦法控制球迷的批評，球員只能接受，「講我們代表在意，有在看我們的比賽，換個角度去想，你就是球員，要去接受，把這種事情當作激勵自己的原動力」。

之前陽岱鋼曾表態期待打奧運，他認為，棒球是台灣的國球，也是大家都在拚的項目，至於在奧運之前的6搶1資格賽，他說：「目前還沒有答案，先把自己訓練好，先做準備。」（編輯：張雅淨）1081203