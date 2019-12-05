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彭政閔擔任青棒營教練 新球季職務尚未確定

最新更新：2019/12/05 14:41
2019年NIKE台灣青棒菁英訓練營5日展開第3天，本季從球員退役轉教練的彭政閔（圖）加入教練團師資，對於明年會在兄弟擔任什麼職務，他說，目前尚未確定。中央社記者楊啟芳攝　108年12月5日
2019年NIKE台灣青棒菁英訓練營5日展開第3天，本季從球員退役轉教練的彭政閔（圖）加入教練團師資，對於明年會在兄弟擔任什麼職務，他說，目前尚未確定。中央社記者楊啟芳攝　108年12月5日

（中央社記者楊啟芳新北5日電）2019年NIKE台灣青棒菁英訓練營今天展開第3天，本季從球員退役轉教練的彭政閔今天加入教練團師資，對於明年會在兄弟擔任什麼職務，他說，目前雖然已和球團談過一次，但尚未確定。

彭政閔於今年球季結束後退役，結束19年球員生涯，並轉任教練，之後加入世界12強棒球賽中華隊教練團，擔任打擊教練，結束後他帶家人出國玩，回來後目前主要在參加一些活動。

對於明年的規畫，彭政閔說：「我還不知道我明年要做什麼，要等公司這邊確定，回來後有跟公司談過一次，但公司還是叫我再等一下。」

NIKE青棒營今天進入到第3天課程，彭政閔是第一天加入教練團師資，早上看過青棒選手測試過後，他說：「發現他們在測試的表現，爆發力、速度上，都還滿不錯的，也聽到一些教練們在討論選手狀況。」

彭政閔認為，這批青棒選手的資質都很不錯，未來應該都會有不錯的發展，他說：「如果有更好的空間讓他們去努力，相信未來發展會更好。」（編輯：張銘坤）1081205

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