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新秀張家禾強心臟 台銀教頭陳國維喊讚

最新更新：2019/12/08 20:36

（中央社記者黃巧雯新北8日電）張家禾頂著第17季SBL選秀狀元光環加入台灣銀行隊，熱身賽連2場得分雙位數，令教練陳國維驚艷，他今天稱讚，張家禾心臟很大顆，若表現能延續至開季，今年將多一名可用之兵。

台灣藝術大學張家禾以選秀狀元之姿加入台銀，連2場在板橋體育館舉行的超級籃球聯賽（SBL）熱身賽都上陣，繼昨天對戰裕隆納智捷，繳出15分成績單，今天在對台灣啤酒一役中，貢獻16分，與洋將瓊斯（Matt Jones）並列全隊得分最多的球員，台銀終場80比77扳倒台啤，拿下2連勝。

談到新秀張家禾，陳國維認為，張家禾心臟很大顆，像是進攻面對包夾也不會害怕，儘管今天失誤較多，但仍試著傳球。

以一名新人表現，陳國維坦言，「我覺得讓我蠻震驚到」，他認為若張家禾表現若能延續至開季，台銀今年將多一名可用之兵。

儘管今天險勝台啤，陳國維仍直呼不好打，他提到，一開始就感受到對方是支訓練有素的球隊，無論進攻、防守都很到位。

陳國維指出，此役主要觀察洋將米歇爾（Charles Mitchell）能不能防守身高206公分以上中鋒，今天面對去年表現最佳洋將之一、台啤的塞瑟夫（Ihor Zaytsev），米歇爾則是「小試身手」，目前看起來還可以，後續待正式比賽見真章。（編輯：管中維）1081208

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