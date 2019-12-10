陳奎儒轉念續拚奧運 將從60公尺跨欄起步

（中央社記者黃巧雯台北10日電）「台灣欄神」陳奎儒今年雖未能跑進2020奧運參賽標準，已調整好心態的他，盼今年不如意，能換來明年大放異彩，預計明年首站亞洲室內田徑錦標賽，將先挑戰60公尺跨欄。

陳奎儒、空手道女將文姿云、游泳好手王星皓、旅美棒球好手王維中等人今天受邀出席2020永達「紅包愛」公益記者會，擔任愛心大使，並親手繪製紅包袋上的插圖，而王維中響應公益，更當場認購新台幣2萬元紅包袋，最終活動合計募得128萬元。

陳奎儒曾在今年5月台灣國際田徑公開賽、9月的日本富士北麓田徑賽男子110公尺跨欄分別飆出生涯最佳13秒34、次佳的13秒36的成績，距離東京奧運參賽標準13秒32，分別僅有0.02秒、0.04秒之差，而他在今年10月桃園全運會以13秒36摘金，距離奧運達標又只差一步，也讓他相當扼腕。

不過，陳奎儒事後只花2天時間調整好心態，他表示，今年目標沒達到，明年更有動力達到目標，或許會有更意外成績，而今年一整年不如意，或許能換來明年大放異彩的結果也不錯。

陳奎儒明年首站將先從2月的亞洲室內田徑錦標賽出發，將先參加60公尺跨欄項目，再逐漸提升強度，第2站再飛往澳洲，接著轉戰3月的世界室內田徑錦標賽。

「一場一場比，如果有達標算意外之喜。」陳奎儒不再強求每一場都要拚達標，他認為，明年只要成績穩定，應該都能參加奧運，因此希望先透過比賽找出問題進行調整，目前規劃每個月參加2場比賽。（編輯：張芷瑄）1081210